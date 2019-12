Giorgio Chiellini macina chilometri alla Continassa, il capitano bianconero è tornato a lavorare prima di tutti. Non vede l'ora di rientrare a disposizione, sarà pronto per il campo a febbraio. E se la Juve dovesse avere certezze a sufficienza, considerando anche la titolarità di Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Merih Demiral, ecco che Daniele Rugani potrebbe partire per davvero: su di lui ora c'è il Leicester rivelazione della Premier, pronti per la Juve 20 milioni.