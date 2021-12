Vittoria col Malmoe

Primo posto nel girone

Decisamente una bella serata!

Avanti così!!!#JuveMFF #UCL pic.twitter.com/iGSyQJpvOf — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 8, 2021

Anche, che oggi non è sceso in campo in Champions League, ha voluto celebrare la vittoria contro il Malmoe e il primo posto nel girone con un post su twitter.