Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato così a Rai Sport: "​Ci tenevamo a questa partita perché intanto c'era una coppa da vincere, e poi volevamo riscattare il ko di domenica con l'Inter. Abbiamo fatto una grande partita soprattutto in fase difensiva, siamo stati squadra in ogni fase. Ci godiamo questa vittoria sia noi che l'abbiamo vinta tante volte, sia per i ragazzi che hanno vinto il loro primo trofeo. E' una serata da ricordare, speriamo che sia un punto di ripartenza per il nostro cammino. Siamo contenti del recupero di Cuadrado, non so come abbia fatto a giocare una partita del genere dopo aver superato il Coronavirus da qualche giorno: lo scatto allo scadere sul gol di Morata è l'emblema della sua caparbietà. Juve ancora in corsa per lo scudetto come dichiarato da Ronaldo? Bisogna stare tranquilli ed acquisire continuità, solo così potremo ambire a guardare cosa fanno le altre".