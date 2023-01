Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’1-0 con l’Udinese di cui è stato eletto man of the match. "Sicuramente il primo pensiero va a Gianluca Vialli. È stata una grandissima persona che ho avuto la fortuna di incrociare nella mia vita. In tutti i periodi in cui è stato con noi in nazionale, ma soprattutto all’Europeo dove è stato un giocatore in più. Scendeva in campo con noi. Questa vittoria è per lui."



LA CONDIZIONE E IL GOL - "Purtroppo sono stato fermo 15 giorni in ritiro e il mister non ha voluto rischiarmi in amichevole, quindi, sono tornato dopo rispetto agli altri. Poi l’ho detto a Danilo che poteva venire ad abbracciarmi".



IL 2022 - "Un anno difficilissimo ma me lo sono messo alle spalle, sono concentrato sul campo e devo lavorare di più per tornare ai livelli di prima. Non siamo partiti bene ma ora ci siamo rimessi in carreggiata".



ALZARE L’ASTICELLA - "Nelle ultime gare abbiamo riaggiustato il tiro. Va bene così ma come dice il mister dobbiamo alzare sempre l’asticella".