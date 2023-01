Dopo il gol vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Mediaset. “È stato un anno molto brutto per me e quest’anno sto pensando ad allenarmi e tornare in forma. Ancora diciamo che devo tornarci. Devo giocare, mettere minuti nelle gambe e tornare a giocare ogni 3 giorni”.



LA PARTITA - “A Napoli abbiamo giocato molto male e anche sta sera devo fare i complimenti al Monza che ha giocato veramente bene. Ma noi siamo stati concentrati e in partita a differenza che col Napoli. Ed è quello che dobbiamo fare perché abbiamo dei campioni in campo”.



IL RESTO DELLA STAGIONE - “Dobbiamo alzare l’asticella, cosa che non abbiamo fatto a Napoli e ora dobbiamo farlo con l’Atalanta. Con la nuova società speriamo di riportare la Juve dove merita ma noi pandmo al campo, al resto ci pensa la società”.