Federico Chiesa, attaccante della Juve, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Monza:



"Non pensiamo a quel che è successo la scorsa stagione, oggi siamo venuti qui per vincere. Io ala contro l'Inter? Era una situazione voluta dal mister durante la partita, dipende anche dall'avversario. Contro di loro dovevo tirare fuori Darmian, stasera ovviamente non posso dire nulla in anticipo. Io e Vlahovic? Siamo amici dai tempi della Fiorentina, stava vivendo un momento no ma non molla mai, è sempre positivo e ci dà una mano. Volevo fare l'esultanza con lui, ma ha preferito fare altro, ci sta. Il gol è suo"