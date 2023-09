Buone notizie per la Juventus. Oggi si sono allenati in gruppo Federico Chiesa e Federico Gatti. Entrambi tornano a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato di Serie A, in programma sabato pomeriggio allo Stadium di Torino contro la Lazio (calcio d'inizio alle ore 15).



L'attaccante ex Fiorentina ha superato l'affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare le prime due partite della Nazionale di Spalletti contro Macedonia del Nord e Ucraina, mentre il difensore centrale ha risolto la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell'ultima trasferta vinta a Empoli.