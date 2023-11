la mossa a sorpresa di Paulo Sousa fu proprio rappresentata dal lancio del giovanissimo Chiesa nella partita che tutti ricordano per il debutto con gol da tre punti di Gonzalo Higuain con la maglia bianconera.. Mai infatti è riuscito a sfidare il suo passato dopo il trasferimento alla Juve, salvo imprevisti ulteriori questa volta invece capiterà. Passaggio obbligato quando la sua stagione deve riportarlo sui livelli di inizio campionato, quelli che han segnato la sua partenza migliore in carriera., per dimostrare di aver smaltito quello strano problema muscolare delle ultime settimane: nessuna lesione, nessun problema particolare, tanto dolore e un po' di paura.Perché con la scadenza fissata al 30 giugno 2025 questo contratto non può che rappresentare una priorità assoluta. Ma allo stesso tempo rappresenta anche un capitolo differente, tutto da scoprire, una trattativa vera e complicata: non c'è solo una questione legata a costi da spalmare in questo caso, anzi.