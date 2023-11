Tra le priorità della Juventus c’è il contratto di Federico Chiesa: l’attaccante è in scadenza a giugno 2025, da qualche settimana c’è una trattativa in corso per il rinnovo e insieme all’agente di sta cercando di trovare un punto d’incontro. La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sulla volontà dell’entourage di Chiesa, spiegando che il procuratore ha promesso ai dirigenti bianconeri che Federico non lascerà la Juve a zero.