protagonista assoluto del test estivo contro il Milan. La sfida di Carson, alle porte di Los Angeles, ci ha regalato la versione migliore del talento azzurro,. Un'arma in più per Massimiliano Allegri, che ne ha parlato così nel post partita: "Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto all'anno scorso, ma era normale. Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, sono contento per come si è presentato, p".Un valore aggiunto per la Juve, che lotterà per lo scudetto. O forse no, perché la prova statunitense contro i Pioli-boys non cambia i piani di Giuntoli e Manna.Tradotto,con un 'grazie' e una bella pacca sulla spalla. Uno scenario difficile, ma non impossibile. Soprattutto ora che l'ex viola si è lasciato alle spalle il periodo buio, che ha ritrovato la luce. Che può tornare a essere quel giocatore devastante visto all'Europeo, quando per il suo cartellino servivano 100 milioni di euro.Il suo agente Ramadani, che al momento non sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 ( l'ingaggio attuale di Chiesa è di circa 5,5 milioni di euro), sta sondando il mercato., senza approfondire. Attende una proposta in grado di far saltare il banco,due squadre gradite a tutte le parti. Ma, per ora, immobili. In attesa della seconda metà di agosto, quando il prezzo potrebbe scendere.