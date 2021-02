La strada è lunga, ma l'inizio è convincente.Pirlo, da quando è arrivato, l'ha schierato un po' ovunque, esterno d'attacco, di centrocampo nel 4-4-2 o a tutta fascia, nel 3-5-2, trovando sempre le risposte che cercava.due in Champions, cinque in campionato e uno in Coppa Italia. Numeri convincenti, che gli hanno permesso di scrivere il suo nome nella storia della Juventus.Negli ultimi 30 anni, alla prima stagione in bianconero e ​considerato lo stesso numero di partite, hanno fatto meglio:​Chiesa è fermo a quota 8, come Trezeguet, nell'annata 2000-01. Numeri da big, per un giocatore che ha dimostrato non solo di 'sudare la maglia', ma anche di saperci fare sottoporta. Il record di 11 gol stagionali tra campionato e Coppa Italia, centrato nel 2019-20 con al Fiorentina, si avvicina.La Juve lo ha corteggiato per quasi tre anni, in estate ha trovato l'accordo con la Fiorentina,(​3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022 e 40 di riscatto obbligatorio se i bianconeri arrivano tra le prime quattro in classifica o il calciatore gioca il 60% di presenze o almeno 10 gol e 10 assist nelle prime due stagioni). Ora se lo gode. E guarda con ottimismo al futuro.