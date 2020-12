Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus, in gol quel sera contro la Dinamo Kiev, parla a Sky Sport: “Cosa ruberei a papà? Il tiro. Lui tirava in maniera fantastica, di destro o di sinistro, con una coordinazione da fenomeno. Gli ruberei il tiro. Ricordi con Marcus Thuram? Siamo coetanei, ricordo in una foto che ci siamo io Lilian mio padre e Marcus con la Coppa Italia e con la Coppa Uefa. Ero davvero piccolo per ricordarmi di giocare con lui, però abbiamo quella foto in casa".



IL GOL - "​Sono veramente felice per il primo gol. Provo questi movimenti in allenamento, il mister vuole che andiamo a chiudere le occasioni. Ogni volta mi chiede di puntare l'uomo come oggi, devo ancora migliorare molto e fare quello che mi dice il mister".