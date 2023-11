Federico Chiesa, che ieri ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia della Nazionale Azzurra, è uno dei calciatori con cui la dirigenza della Juventus sta dialogando per rinegoziare il contratto. La Vecchia Signora e il calciatore italiano, in questo momento, non stanno ragionando per un nuovo contratto a lungo termine, ma discutono di un rinnovo ponte per un'ulteriore stagione, quindi fino al 30 giugno 2026.