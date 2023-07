Non si può dire che gli, per, significhino tranquillità. Almeno sotto il punto di vista professionale e calcistico, dato cheNella notte di domani, la Juventus affronterà il Barcellona nella prima amichevole della tournée americana, e c'è grande curiosità per capire quale e quanto spazio Massimiliano Allegri riserverà al suo numero 7.Quattro anni fa esatti, nell'estate del 2019,, che ha voluto portare l'allora allenatore Montella e i suoi ragazzi in America per affrontare squadre come Benfica e Arsenal e lanciare le nuove maglie con un evento sul fiume Hudson. Nella sua prima conferenza stampa, il tycoone che non sarebbe andato alla Juventus: promessa mantenuta, almeno per quell'anno, ma il trasferimento si sarebbe fatto appena una stagione dopo. Ma torniamo a quel giorno del luglio del 2019 e riviviamolo.. Una volta sceso dal pullman, Chiesa aveva un'espressione corrucciata. La stessa che, per motivi diversi, non sarebbe strano vedergli dipinta in volto oggi.Nella scorsa stagione, Chiesa è rientrato dal lunghissimo infortunio patito a gennaio 2022 a stagione in corso, saltando la tournée americana (annullata l'anno prima per via degli strascichi del Covid) e offrendo sprazzi di grande valore, ma, un modulo che non esalta appieno le sue caratteristiche. Da qui nascono i dubbi della nuova dirigenza che sul mercato fa capo a Cristiano. Che non chiude del tutto a una cessione proprio di Chiesa e di Vlahovic: ". Quanto? Non parlo di cifre, dipende anche da quando e se arrivano queste offerte".Per il momento no, l'unica proposta concreta è arrivatala cifra che i bianconeri valuterebbero, qualcosa di ampiamente alla portata di squadre come il, i Reds già sulle tracce del ragazzo fin dai tempi della Fiorentina nonostante il gran rifiuto per giocare a Torino. Una scelta che in questi giorni, ancora una volta negli Stati Uniti, può essere clamorosamente rivalutata.