La posizione di Chiesa alla Juve non è più così salda. A fare un punto sulla sua situazione è La Gazzetta dello Sport. Federico ha incaricato da tempo l'agente Fali Ramadani di sondare soprattutto le piazze inglesi per cercargli una nuova squadra. Per l'esterno della Juventus era arrivata a giugno un'offerta dell'Aston Villa, ma il calciatore l'ha rifiutata. Nelle settimane successive da Liverpool e Newcastle sono arrivati gradimenti, ma per ora non si va oltre i primi sondaggi.