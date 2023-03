Appuntamento preso. Lunedì Federico Chiesa volerà in Austria, dove si farà visitare il ginocchio alla clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink. L'attaccante italiano della Juventus, reduce dall'operazione al crociato anteriore del ginocchio sinistro del gennaio 2022 (ricostruito dallo stesso Fink) e dalla recente distorsione al ginocchio destro accompagnata da tendinite, ha programmato il blitz in Austria per cancellare i timori dopo i recenti stop contro Friburgo (gara d'andata di Europa League) e Inter in campionato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, negli ambienti vicini al giocatore sono ottimisti sul rientro di Fede già per la ripresa del primo aprile contro il Verona.