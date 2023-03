Tornato al gol nel successo della Juventus sul Friburgo, Federico Chiesa ha così parlato a Sky Sport:



IL GOL - "Il guizzo è venuto dal primo tentativo fallito, l'ho messa rasoterra e per questo ho tirato subito. L'esultanza? Io ci voglio essere, voglio dare una mano a squadra e società per ciò che mi hanno dato in passato. Purtroppo negli ultimi anni non ci sono riuscito, non sono al massimo visto il problema avuto. Mi spiace non esserci, vorrei dare il massimo in ogni gara ma al momento è così. Era uno scusa sentito perché voglio giocare e dare gioia ai tifosi".



DA VLAHOVIC - "Dusan è un grandissimo e ha tutto per diventare un fuoriclasse. Sta passando un periodo non felicissimo sotto porta, ma stasera è arrivato e anzi aveva già segnato prima del rigore. Oggi ha calciato male e ha segnato, con la Samp aveva calciato benissimo e aveva sbagliato".



FORMA FISICA - "Il mio primo pensiero è essere a disposizione del mister, nelle ultime gare purtroppo non ci sono stato. Un po' di fastidio c'è ancora, ma sto lavorando ancora di più per essere sempre più pronto. Purtroppo mio padre ne ha avuti di simili, di infortuni. E' un percorso di grandi ostacoli per tornare, ma anche dopo il percorso continua. Devo solo stare tranquillo ed esserci".