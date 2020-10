Il giorno è arrivato. Quello che chiude il mercato. Quello che certifica il passaggio di Federico Chiesa alla Juve. Da Coverciano a Torino per le visite mediche e le firme, segui su Calciomercato.com il primo giorno di Chiesa in bianconero.





10.40 - E' fissato tra le 11 e le 11.30 l'arrivo nella sede della Fiorentina di Federico Chiesa per siglare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022, passaggio obbligato prima di passare alla Juventus in prestito biennale con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.