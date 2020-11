Dopo Ramsey e Chiellini, la Juventus è costretta a rinunciare anche a Federico Chiesa per la partita delle 12.30 contro la Lazio. All'Olimpico, l'ex Fiorentina non sarà a disposizione di Andrea Pirlo nemmeno per la panchina, avendo accusato un leggero problema muscolare che ha consigliato allo staff medico e al tecnico bianconero di non correre alcun tipo di rischio.



Nelle prossime ore, verranno fatte ulteriori valutazioni per comprendere se il giocatore potrà rispondere alla convocazione in Nazionale per l'amichevole con l'Estonia di mercoledì prossimo e i successivi impegni impegni di Nations League.