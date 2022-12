Federico Chiesa non è nella distinta di Juventus-Standard Liegi. L'esterno aveva recuperato nei giorni scorsi ed era dato alla vigilia come uno dei protagonisti del match di oggi, ma Allegri ha deciso di non rischiarlo e di farlo proseguire con gli allenamenti quotidiani, volti ad averlo al meglio alla ripresa del campionato: si riparte il giorno 4 gennaio, in casa della Cremonese. "E' al lavoro per esserci, provando a mettere benzina nel motore. Anche senza un'amichevole così, che avrebbe potuto aiutare", il commento del tecnico bianconero. .