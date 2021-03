Federico Chiesa, esterno della Juventus che stasera ha realizzato una doppietta contro il Porto, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l'eliminazione; "Ti sei preso la Juve sulle spalle? Grazie, ma a casa non mi porto nulla di positivo. Volevo passare e c'è grande rammarico, dopo il primo tempo meritavamo di passare per quello che abbiamo prodotto, per la traversa di Cuadrado e altre azioni. Volevamo essere ai quarti ma non ci siamo, ora dobbiamo pensare al campionato e alla Coppa Italia. I cross dalle corsie esterne hanno creato, abbiamo avuto le opportunità per portarle a casa. Quando non si passa si cerca di trovare un'analisi dove si doveva fare qualcos'altro ma nel secondo tempo siamo entrati in campo con un'altra mentalità e meritavamo di passare"



Come se ne esce?

"E' un campionato molto duro, quest'anno lassù stanno facendo bene tante squadre. Io però credo allo Scudetto come tutta la squadra e ora dobbiamo venirne fuori con una grande prestazione a Cagliari, dobbiamo dimostrare che la Juve non molla mai".



Non smettere mai di voler migliorare.

"Ti ringrazio. E' il mio mantra, vado agli allenamenti e provo a migliorarmi sempre. Io sono fatto così, cerco sempre di migliorare e di dare il meglio per la squadra. Mister Capello ha detto che eravamo in undici contro 10 e anche per questo aspetto stasera dovevamo passare a tutti i costi, soprattutto anche per la superiorità numerica. Non ci creiamo alibi, stasera dovevamo passare e non ce l'abbiamo fatta".