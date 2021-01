Al termine del successo sull'Udinese, Federico Chiesa è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Nel secondo tempo abbiamo attaccato con più cattiveria. Nel primo tempo l'Udinese è stata brava a chiudersi, gli spazi erano molto stretti, ma il mister voleva più ampiezza. Siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio, poi nella ripresa l'Udinese si è aperta e siamo stati cinici nel portare a casa i tre punti".



SUL GOL CON L'ATALANTA - "Io scendo in campo ogni volta per dare il massimo per la squadra. Sembra scontata, ma ogni domenica sono più sicuro. Poi entrando negli schemi del mister, ogni giorno in allenamento capisco sempre di più, quindi alla fine lo porto in campo".



UN PRIMO BILANCIO - "La valutazione la faccio sui tre mesi, da ottobre. La posizione in campo la decide il mister, io devo sempre essere concentrato e farmi trovare pronto. In carriera ho giocato da seconda punta quando non c'erano gli attaccanti, ma io gioco da esterno perchè il mister mi vuole lì, dove pensa che posso esprimermi al meglio".