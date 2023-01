, a Wembley. In quell'occasioneallo stop fece seguire un controllo di destro e un gol di sinistro, rete che aprì all'Italia le porte dei quarti di finale, sul cammino verso il trionfo contro l'Inghilterra. Ieri, nel match vinto dalla Juventusdi destro, per il gol della vittoria realizzato da Danilo.in Azzurro, in bianconero e, prima ancora, con il viola della Fiorentina, prima del grave infortunio che lo ha tenuto fermo per quasi un anno, dal 9 gennaio 2022. In questa stagione Chiesacon la Juve (Psg, Inter e Lazio prima dei Mondiali, Cremonese e Udinese dopo) e due con la Nazionale (un minuto contro l'Albania e 45' contro l'Austria).In queste partite il figlio di Enrico aveva già realizzato un assist, quello a Milik per il 3-0 sulla Lazio. Una bella giocata, ma non decisiva per i tre punti. Nell'1-0 della Juvenel prosieguo della stagione bianconera. In campionato, in Europa League e in Coppa Italia. E naturalmente l'obiettivo è quello di fare altrettanto con l'Italia, nelle qualificazioni a Euro 2024 e nella fase finale della Nations League.Proprio ieri sera, dopo Juve-Udinese, abbiamo visto Chiesa parlare con commozione nell'emozionante film '', trasmesso da Rai 2, sul gruppo di amici protagonisti prima da calciatori con la maglia dellae poi, da tecnici e dirigenti, nello staff della. Quello era unche si riannodava, soprattutto nei destini diPiù in piccolo, e su un altro livello,