In casa Juventus tiene banco anche il futuro di Federico Chiesa. Come riporta Il Corriere dello Sport, il numero 7 bianconero continua infatti a prendere tempo sul rinnovo, perché prima di tutto vuole capire il futuro della guida tecnica e del club, anche se il summit tra Giuntoli e Ramadani è sempre più vicino. Possibili, in estate, nuovi assalti da parte della Premier League.