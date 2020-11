L'attaccante della Juventus Federico Chiesa prosegue il suo percorso di recupero per l'infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro la Lazio. In accordo con la FIGC, il ragazzo sta lavorando a Torino e a fine settimana verrà fatto un punto per capire se potrà rispondere alla chiamata della Nazionale per la partita di Nations League contro la Bosnia del prossimo 18 novembre.