, a DAZN, ha così commentato la vittoria della Juventus in casa contro il Lecce."Nel primo tempo magari un po' di scorie c'erano, abbiamo giocato 3 giorni fa. Abbiamo analizzato la partita, nei primi 20' un'ottima partita come nelle ultime, vogliamo giocare questo calcio moderno che ci chiede il mister, aggredire alti. Abbiamo fatto errori. Nel secondo tempo abbiamo vinto contro il Lecce che ci era davanti, tre punti fondamentali e qui si è vista la crescita della squadra"."Quando giochi alla Juve le responsabilità le hai, chiunque, una storia grandissima, quando indossi questa maglia c'è tanta responsabilità. Ci sono tanti giocatori con grande leadership come il capitano e Adrien e giovani che vogliono dimostrare come Miretti e Fagioli. Noi vogliamo migliorare l'anno scorso, arrivare tra le prime 4 per fare la Champions"."In questo inizio abbiamo dimostrato che il calcio moderno è fatto di pressing e non aspettare. Nel primo tempo eravamo sulle gambe e c'è da capire che bisogna aspettare e non sbilanciarsi. Col Sassuolo ci siamo sbilanciati, non si può sempre pressare e essere propositivi. Ma noi remiamo tutti per questa strada come vuole il mister ma bisogna capire anche i momenti, aspettare quando c'è da aspettare"."C'è bisogno di migliorare. Sulla fascia stoppi e devi puntare, nel mezzo ci sono tanti giocatori intorno. Fa parte di un miglioramento è quello che vuole il mister, ha detto che mi vuole più vicino alla porta. Con Dusan ho giocato alla Fiorentina e mi trovo bene, ma anche Kean e Milik sono grandi giocatori che ci daranno una mano, così come Yildiz che sta crescendo":"Un rapporto speciale, lo conosco dalla Fiorentina. Siamo amici, non posso dire cosa gli ho detto in campo"."Tiro fastidioso? Ne ho fatto uno di mancino che ho chiuso troppo, quello di destro mi sono arrabbiato tanto con me stesso. In allenamento facciamo le sfide di tiro con Dusan, Kean, Milik e possiamo solo migliorare. Come mio padre? Non mi ha mai detto il suo segreto".