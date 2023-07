Non se ne esce:, che a breve sarà ufficialmente affidato al nuovo responsabile dell'area tecnicae dai significativi tagli al monte salariale che l'uomo nuovo alla Continassa saprà realizzare. E tra i nomi pesanti che spiccano nella lunga lista di esuberi del club bianconero figurano quelli dell'esterno della Nazionale e del centravanti serbo.: se l'attaccante classe 2000 rappresenta attualmente una seconda scelta per i club stranieri che hanno sondato il terreno,, reduce da una stagione resa più complicata del previsto dal laborioso recupero dal gravissimo infortunio al ginocchio del gennaio 2022 e qualche incomprensione di natura tattica con Massimiliano Allegri.e avrebbe dovuto essere il volto bello e fresco di una Juve che si rinforzava nell'immediato con uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale dell'Italia di Mancini all'Europeo di due anni fa, ma anche e soprattutto un grande investimento per il futuro. Un progetto rimesso profondamente in discussione dal tremendo crack al ginocchio di quella maledetta trasferta di Roma di un anno e mezzo fa, ma anche dalla difficoltà a sapersi ritagliare un ruolo ed una posizione ben definiti dal punto di vista tattico in una squadra che ha cambiato più volte pelle nell'ultimo biennio, senza poi trovare una reale quadratura. Enel corso dell'ultima tormentata stagione e da un linguaggio del corpo in campo spesso segnale di insofferenza.- Aspetti che hanno portato la Juve a fare qualche riflessione e allo stesso Chiesa a porsi qualche domanda sull'opportunità di scommettere sul suo rilancio proprio a Torino, nonostante un contratto in scadenza nel 2025. Peccato cheNon sembrano esserci segnali concreti sulla volontà di mettere sul piatto una cifra tanto importante per un giocatore che deve ricostruirsi, impegnato da questioni ben più urgenti come la costruzione dell'organico della prossima stagione, in linea coi rigidi paletti finanziari fissati dalla proprietà. Chiesa come Vlahovic, Vlahovic come Chiesa. E se alla fine la più grande vittoria della Juve fosse ricostruire la fiducia ed una centralità di questi due calciatori nel progetto tecnico ancora una volta affidato ad Allegri?