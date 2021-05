Una notazione su Federico Chiesa direttamente dal sito ufficiale della Juventus:



"Il Bologna è la vittima preferita di Federico Chiesa in Serie A (sei gol in otto sfide). Solo Marcus Rashford è più giovane di lui tra chi ha segnato almeno nove gol e fornito almeno nove assist in questa stagione nei top-5 campionati europei 2020/21. Álvaro Morata (11 gol) è andato in doppia cifra di reti per la prima volta in una singola stagione di Serie A; ha segnato 20 gol in una singola stagione a livello di club in tutte le competizioni per la prima volta dal 2016/17 con il Real Madrid. A partire dal 2017/18, Álvaro è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 10 gol in una singola stagione in tre dei top-5 campionati europei."