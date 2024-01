Juventus, Chiesa campione a intermittenza: quinto stop stagionale. E il rinnovo...

Nicola Balice

La notizia del giorno in casa Juve è rappresentata dall'assenza a Lecce di Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Ma se per il centrocampista francese qualche affaticamento appare inevitabile dopo gli ultimi anni da sempre presente, per quanto riguarda Chiesa parlare di notizia forse è persino troppo. Perché la verità è che pure in questa stagione l'attaccante bianconero continua ad andare avanti tra un stop e una ripartenza. Quando è a disposizione è spesso, anzi sempre, tra i migliori: cattivo, determinante, aggressivo. Quando è a disposizione non si risparmia mai, va ai mille all'ora, assomiglia a qualcosa di molto simile alla versione di Chiesa pre-infortunio. Insomma un top player, magari non per tutti i gusti. Resta però un top player part-time. Ed è questo il vero problema. Anche a Lecce non ci sarà a causa di un riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro, quello operato due anni fa esatti e che continua a dargli fastidio in questa stagione, dopo averlo tormentato già nella scorsa.



LA SITUAZIONE – Per un motivo o per l'altro, Chiesa si trova al quinto stop stagionale. Il primo gli ha impedito di vivere da protagonista l'avvio dell'era Spalletti in Nazionale, poi pure la seconda parentesi azzurra è sfumata solo dopo aver saltato pure il derby con il Toro. E ora si trova nel bel mezzo di una gestione a intermittenza: niente Frosinone, poi panchina con la Roma e titolare in Coppa Italia con la Salernitana, ancora out a Salerno in campionato e col Frosinone in campionato, spezzone con tanto di gol con il Sassuolo. Ma adesso un altro forfait, che alimenta più di una riflessione preoccupata sulla tenuta del numero 7 bianconero. Che in questa maniera non riesce proprio a trovare continuità, l'esplosione di Kenan Yildiz da un lato permette alla Juve di assorbire questa situazione in serenità e dall'altro rischia di toglierla ulteriormente a un Chiesa ritrovatosi di nuovo senza la sicurezza del posto fisso. Una situazione delicata, tra aspetti fisici e psicologici, di conseguenza anche di gestione tecnica. Che rappresenta uno dei motivi principali che starebbero portando tutte le parti in causa a rimandare la parte finale della trattativa legata al rinnovo di contratto a fine stagione, per quanto solide basi siano state poste anche per tornare ad accelerare nel caso in cui la Juve e l'entourage di Chiesa lo ritenessero opportuno. Intanto si ferma, di nuovo. Ed è un problema.