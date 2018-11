Senza Alex Sandro, rimasto a Torino per recuperare dal problema muscolare rimediato con il Valencia, toccherà a Mattia De Sciglio prendersi cura di Federicoin Fiorentina-Juventus.spostando la partita ovviamente sul mercato.Sempre senza cambiare strategia: muovendosi con i propri tempi e alle proprie condizioni, evitando ogni forma di asta. Una corsa agguerrita, con tante squadre iscritte,al Manchesterpassando per il, solo per citare le altre società che già han provato a muoversi negli scorsi mesi.. Perché di sicuro il club bianconero è quello che in Italia, forse in Europa, ha meno fretta di intervenire per rinforzare il proprio reparto d'attacco. Essere prudenti non significa però restare immobili, anche considerando una valutazione destinata a crescere mese dopo mese.E quando la scorsa estate è stato Markoa finire nel mirino dei viola, nell'accontentare le esigenze della Fiorentina ecco che la Juve ha ribadito l'interesse per Nikolae, appunto, Chiesa.Che continua a volare sulla fascia, imponendosi sempre più come l'uomo nuovo del calcio italiano. C, sa che ci vorrà un'offerta quasi raddoppiata rispetto a quanto speso per Bernardeschi. Ma quando un giocatore viene identificato come giusto, il club bianconero ha dimostrato di sapere come centrare l'obiettivo.