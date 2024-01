Juve, Chiesa verso il forfait per l'Empoli: le sue condizioni e le ultime su Rabiot

La Juve vede diminuire le possibilità di avere a disposizione Federico Chiesa per la sfida casalinga di sabato contro l'Empoli: l'esterno classe 1997 ha lavorato a parte anche questa mattina, sempre per via dell'edema osseo al ginocchio che lo ha già costretto a saltare le ultime partite. Stesso discorso per Adrien Rabiot, ancora alle prese con il sovraccarico al polpaccio.



LE ULTIME SU CHIESA E RABIOT - La speranza di Massimiliano Allegri è quella di recuperarli entrambi per il big match della prossima settimana a San Siro contro l'Inter.