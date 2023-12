La sfida scudetto fra Inter e Juventus è alimentata anche dal duello a distanza fra i due attacchi. Da una parte, il super attacco dei nerazzurri (primi in classifica con 41 punti), con Lautaro Martinez da record a quota 15 gol in 16 giornate, e Marcus Thuram a quota 7 (così come il rigorista Calhanoglu); per i bianconeri (secondi con 37 punti) invece abbiamo Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi a 5 gol. I due attaccanti dell'Inter sommano quindi 22 gol, quelli della Juve 10. E' tutta qui la differenza fra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri? Probabilmente no, ma il dato è comunque molto significativo. Per quanto riguarda la coppia d'attacco titolare della Juve, Chiesa-Vlahovic, è interessante anche il confronto con le coppie gol della squadra bianconera dal 2000 in avanti. Per ogni stagione dal 2000-01 abbiamo considerato i due giocatori della Juve che hanno fatto più gol. Chiesa e Vlahovic reggono il paragone con il passato?



