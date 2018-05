Hector Bellerin piace a tutti, per davvero. Perché questo terzino spagnolo classe '95 dell'Arsenal è da tempo tra i migliori in circolazione, seppur ancora giovanissimo e con grandi margini di crescita. Non a caso, da settimane è spuntata la Juventus sulle sue tracce fino alla richiesta ufficiosa fatta pervenire all'Arsenal solo poco tempo fa: la dirigenza bianconera ha voluto sondare concretamente Bellerin, laterale di spinta considerato ideale per la fascia destra della Juve che verrà.



LA RISPOSTA - La risposta dell'Arsenal è stata chiara: in attesa della scelta definitiva per il dopo-Wenger con Arteta in pole position, la volontà del board dei Gunners è di non vendere Bellerin per una cifra inferiore a 50 milioni di euro. Tanti soldi, richiesta comunque comprensibile per un terzino del suo livello e della sua età ma ritenuti troppi dalla Juventus, non a caso Marotta e Paratici si sono frenati su questo nome che intriga però è limitato dal costo dell'operazione. Ad oggi, le priorità sono altre e non sarà investita quella cifra su un terzino destro. Con buona pace di Bellerin.