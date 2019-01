Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juve e Milan, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra i bianconeri e il Chievo, club in cui è esploso: "Giorgio Chiellini è come un buon vino. Più invecchia, più migliora. Sta vivendo la miglior annata della carriera ed è un esempio per tutti. Si vedeva che sarebbe diventato un campione. Faceva il terzino, ma Ranieri decise di provarlo centrale al mio fianco. Un’intuizione vincente. Alla fine degli allenamenti ci fermavamo a provare i movimenti e lo riempivo di consigli. Gli dicevo che quello era il suo ruolo ideale, ci ho azzeccato. Fin da subito ha avuto un rendimento impressionante. Ha forza, velocità e cattiveria. Chiello stilisticamente non è bello da vedere e questo lo penalizza nei giudizi mediatici. Non ruba l’occhio tecnicamente, ma come difensore è il top".



SU JUVE-CHIEVO - "Con il Chievo nel 2003 perdemmo 4-3 a Torino all’ultima giornata sbagliando gol impossibili e restammo fuori dalle coppe. Da juventino invece la prima volta da avversario feci il gol dell’ex". SU ALLEGRI - "Era già bravo all’epoca (al Milan). Ha leadership ed è un grande gestore, c’è il suo timbro sui successi della Juve degli ultimi anni. A Torino poi ha trovato una società organizzatissima che gli ha permesso di lavorare nel migliore dei modi".



SUL SUO FUTURO - "La passione è tanta e non vedo l’ora di tornare in pista. Mi manca allenare e stare sul campo. Una Primavera o una squadra di C? Non ho preferenze, purché ci sia un progetto serio. Di questi tempi in Italia non è facile"