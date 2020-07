A chi piace perdere? A nessuno. Ci insegnano, però, che bisogna accettarlo. Ed è ciò che ho fatto, ho accettato la sconfitta di San Siro col Milan. Quello che non accetto, però, sono le umiliazioni pesanti e ingiustificabili, come appunto quella subitama che non potranno mai giustificare la disastrosa mezzora finale della Juventus: in vantaggio di 2 reti, e poi battuta 4 a 2. Roba da uscire pazzi.