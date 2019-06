È tutto fatto tra Juve e Roma per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, con conguaglio in favore dei bianconeri di 10 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, i giocatori ora devono trovare gli accordi coi due club. Dovessero riuscirci già in serata, domani potrebbero svolgere entrambi le visite mediche.