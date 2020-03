La Juventus continua a tirare il fiato in Borsa, dopo le ingenti perdite dell'ultimo mese che hanno declassato il titolo dal FTSE MIB, la Serie A di Piazza Affari. Così, la giornata di oggi conferma il leggero trend positivo inaugurato già da ieri, con il titolo che chiude a 0,75 centesimi per azione, di contro ai 0,71 di ieri. Un +5,32% che non incoraggia certo i festeggiamenti, alla luce di un mese alquanto sanguinoso, in cui il titolo è calato del 34,06% calando sotto l'euro per la prima volta nell'ultimo anno.