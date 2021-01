IL TABELLINO

. Il primo tempo è stato involuto, il secondo è stato più convincente solo perché gli spazi erano aumentati. E negli spazi giocatori come Ronaldo e Chiesa volano.La Juventus aveva avuto subito l’occasione per passare con un colpo di testa di Ramsey, dopo un cross di Chiesa, Musso si era salvato con una deviazione in angolo. E’ successo dopo 7' e quella palla-gol ha dato alla squadra di Pirlo l’illusione di aver risolto subito il post-Fiorentina.Era una Juve inconcludente e così lenta che, appena perdevano palla, i friulani avevano tempo e modo per rimettersi in ordine. La squadra di Gotti attaccava con più brillantezza e ha segnato un gol molto bello per costruzione (De Paul), rifinitura (Lasagna), realizzazione (ancora De Paul, con un tocco di esterno esterno sul primo palo): nell’occasione Bentancur e De Ligt hanno difeso malissimo. Nessuno, tranne Abisso al Var, si è accorto di un leggero tocco di mano di De Paul in avvìo d’azione. Giacomelli è andato al monitor e ha annullato.Quando la Juventus è scesa in campo, davanti erano scappate tutte, escluso il Sassuolo.. L’Udinese aveva sempre un’idea, cercava De Paul, muoveva le due punte, faceva salire Stryger Larsen a destra e Zeegelaar a sinistra, si appoggiava a Walace che aveva il compito di frenare Bentancur. La Juve no.. Così la Juve ha risolto i suoi problemi. Non con Dybala che, messo in campo dall’inizio per un infortunio di Morata, stava girando al largo senza produrre niente di interessante. Non col gioco di squadra, ma col suo fuoriclasse. Che con questa rete, e quella che segnerà nella ripresa, ha fissato altri numeri prodigiosi. Eccoli: 14 gol nelle sue prime 11 presenze in questo campionato, soltanto nel 2014-15 con il Real Madrid in Liga ha fatto meglio (20); da solo ha realizzato quanto tutta l’Udinese (14 a 14); per la quindicesima stagione consecutiva ha tagliato il traguardo dei 20 gol (ora sono 21) in partite ufficiali considerando anche la nazionale del Portogallo; infine nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di lui nei primi 5 campionati d’Europa in corso, 6 in 11 gare, come Lewandowski in 13.Nel finale del primo tempo si è fatto male Pussetto che nell’intervallo è stato sostituito da Forestieri. Ma l’impressione (e qualcosa di più di un’impressione...) è che negli spogliatoi sia rimasta tutta l’Udinese.. Grande gol. Erano passati appena 4 minuti, dopo altri tre la Juve ha segnato ancora, stavolta assist di Chiesa per Ramsey che si è fatto respingere il primo tiro da Musso e ha messo la palla in rete dopo una mischia. Anche stavolta ha visto tutto Abisso al Var: Ramsey ha toccato la palla con la mano, annullato il 3-0.Era cambiata la posizione di Chiesa, o meglio, adesso poteva tagliare al centro e, volendo, allargarsi anche a sinistra.(perso da Alex Sandro) si è fermato sulla traversa. I friulani hanno provato ancora ad attaccare, lasciando però troppo spazio alle ripartenze dei bianconeri.Più che spazi, si aprivano voragini nella metà campo friulana. Un’altra palla persa da De Paul (ma il passaggio di Samir era corto) su pressione di Bentancur ha lanciato ancora Ronaldo che davanti a Musso non ha avuto pietà. Eppure l’Udinese non ha mollato nemmeno sotto di tre gol, con orgoglio, ma anche col gioco, ha continuato ad attaccare e Zeegelaar ha centrato la seconda traversa della sua squadra dopo un’azione insistita ai bordi dell’area piccola della Juve.Era il 90'. Ci ha pensato Dybala a rimettere le cose a posto con la rete del 4-1 a 11 secondi dalla fine del recupero. Un sorriso anche per lui.Due traverse, un gol annullato dal Var per un tocco di mano e un gol buono: come produzione offensiva Gotti poteva essere soddisfatto, non della fase difensiva però, troppo spazio, troppi vuoti, troppe distrazioni.Szczesny; Danilo, Bonucci (81' Chiellini), De Ligt, Alex Sandro (81' Frabotta); Chiesa (73' Bernardeschi), McKennie (63' Arthur), Bentancur, Ramsey (73' Kulusevski); Dybala, Ronaldo.Musso; Bonifazi, De Maio (63' Molina), Samir; Larsen, Pereyra (73' Mandragora), Walace (80' Makengo), De Paul, Zeegelaar; Lasagna (73' Nestorovski), Pussetto (46' Forestieri).Giacomelli di Trieste.31' Ronaldo (J), 49' Chiesa (J), 70' Ronaldo (J), 90' Zeegelaar (U), 92' Dybala (J).Chiesa, McKennie, De Ligt (J).