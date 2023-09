Ci vuole un centrocampista. In casa Juve avanza questa consapevolezza, che presto può tramutarsi in decisione. Ecco perché si sta sondando il mercato in ogni modo e in ogni senso: l'obiettivo è portare a casa il sostituto, anche numerico, di Paul Pogba. Naturalmente in attesa di quanto possa accadere sul fronte antidoping.



Il nome principale resta quello di Kephren Thuram, sebbene la richiesta del Nizza resti molto alta: 50 milioni per farlo partire. Al momento il club pensa di lavorare per limare le richieste economiche del club francese, così da anticipare la concorrenza della Premier League. E' folta. E soprattutto ricchissima.