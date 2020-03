C'era una volta il “Fiuu” di Max Allegri. Ora non è dato sapere quale espressione possa aver usato Maurizio Sarri, ammesso che ce ne sia stata una. Ma di sicuro l'attuale tecnico bianconero può aver tirato un bel sospiro di sollievo dopo il rinvio di Juventus-Inter. Senza scivolare nell'annosa questione legata ai provvedimenti cambiati e ricambiati riguardo la programmazione del derby d'Italia e delle altre partite di questa giornata di campionato, un turno di riposo (e che riposo) può aiutare e non poco Sarri nel gestire questo particolare momento soprattutto a livello personale. Perché ora non è più costretto a giocarsi tutto in dieci giorni, ma solo molto, moltissimo. Tra Coppa Italia e soprattutto (anzi, quasi esclusivamente) Champions League.



ARIA TESA – Poteva essere una domenica di fuoco, è diventata una domenica di riposo. E di stacco, da tutto. In ogni caso il risultato di Juventus-Inter non sarebbe stato decisivo per la lotta scudetto, ma per l'equilibrio precario della panchina di Sarri forse sì. Perché una vittoria avrebbe di sicuro ridato slancio, ma una sconfitta avrebbe reso ancor più turbolento e testo un ciclo di fuoco che avrà una svolta (questa sì decisiva) con la gara di ritorno di Champions contro il Lione. Meglio, molto meglio, rimandare almeno un esame. Meglio, molto meglio, avere un giorno di riposo in più e qualche allenamento per pensare solo ed esclusivamente al Milan e a una semifinale di Coppa Italia che per mille motivi non può essere fallita. Meglio, molto meglio, rimandare il confronto con Antonio Conte di altri tre mesi. Porte aperte o chiuse, non è questo il discorso. Non c'è politica ma pratica. Per Sarri, non giocare oggi contro l'Inter, significa tirare un sospiro di sollievo. Cinque anni e qualche mese dopo il “Fiuu” di Allegri.