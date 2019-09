La Juventus si prepara a cambiare ancora in vista della sfida contro il Brescia, domani sera al Rigamonti e la formazione è rivelata da SOS Fanta. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, assente per un leggero affaticamento muscolare che gli impedirà di esserci; eppure, Maurizio Sarri sta già impostando cinque possibili cambi di formazione rispetto al match vinto 2-1 contro l'Hellas. Innanzitutto, il modulo potrebbe essere un 4-3-1-2 e in porta tornerà Wojciech Szczesny dal primo minuto al posto di Buffon.



In difesa, ancora Danilo e Alex Sandro verso la conferma sulle fasce; Bonucci è favorito su Rugani perché non è previsto turnover per lui, l'altra maglia sarà di de Ligt che torna da titolare. In mediana, si rivedrà Khedira con Pjanic e Matuidi, anche se fino all'ultimo Rabiot proverà a prendersi una maglia ma parte sfavorito su questo trio. Infine, oggi Sarri ha provato Dybala insieme a Higuain in attacco con un 4-3-1-2 che vede Ramsey da trequartista alle loro spalle, il gallese ha convinto e potrebbe così giocare ancora. Ma attenzione perché in questo caso, Ramsey è in sfida apertissima con Cuadrado per una maglia che cambierebbe il modulo tornando agli esterni puri.