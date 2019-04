La Juventus ha presentato la sfida di domani sera contro il Cagliari sotto un punto di vista particolare: quello delle vittorie per 1-0 in casa del club sardo. Questa l'analisi dei bianconeri, tramite un comunicato: "La prima come l'ultima. Se il gol di Bernardeschi ha deciso di misura la gara dell'anno scorso, non è un caso: perché di successi per 1-0 la Juve ne ha fatti molti. Ecco il più significativo di ogni decennio".



1968-69 PIETRO ANASTASI - E' la prima vittoria della Signora in Sardegna, datata 9 marzo 1969. La firma Pietro Anastasi, che raccoglie una corta respinta di Albertosi, suo compagno di tante avventure in Nazionale.



1972-73 JOSE' ALTAFINI - Nel 1973 lo stacco di José Altafini brucia Comunardo Niccolai ed è una delle specialità di un bomber che con l'avanzare dell'età sembra addirittura migliorare. Albertosi non può farci davvero nulla, la palla va a infilarsi nell'angolo più lontano.



1981-82 MARCO TARDELLI - Ancora di testa è il gol di Marco Tardelli nel decennio successivo. A ispirarlo è una punizione calciata da Antonio Cabrini. Pochi mesi, i due saranno i goleador di Italia-Argentina al Mundial spagnolo.



1993-94 FABRIZIO RAVANELLI - Nel 1994 la gara viene decisa dal dischetto: si incarica del tiro Fabrizio Ravanelli, soluzione centrale e nulla da fare per il portiere Valerio Fiori.



1999-2000 ANTONIO CONTE - Prima trasferta di campionato: corner di Alessandro Del Piero e testa di Antonio Conte con una torsione all'indietro tutt'altro che facile: basta e avanza per conquistare 3 punti.