Qualcosa si muove. E dovrebbe portare comunque Joao Cancelo al Manchester City. In giornata infatti sono andati in scena nuovi contatti tra le parti coinvolte. Con una prima sostanziale novità che potrebbe sbloccare quell'operazione ormai in fase di stallo da diverse settimane: il City, infatti, per la prima volta ha palesato la volontà di procedere anche senza aver già individuato una nuova sistemazione per Danilo. Il tempo dirà se sia sempre il brasiliano ad essere il prescelto per fare spazio a Cancelo, ma per cederlo eventualmente ci sarà tempo fino alla chiusura di tutti gli altri principali mercati. Invece, per procedere in tempi utili all'acquisto dell'esterno bianconero non rimangono che otto giorni.



LA SVOLTA – Questa la svolta della trattativa, non un dettaglio di poco conto. Positivi quindi i contatti delle ultime ore, la distanza tra le parti si va via via riducendosi anche se sembra che la Juve debba mollare almeno in parte la posizione di chi pretende 60 milioni cash per il cartellino di Cancelo. Il City si sta avvicinando, pronta a partire un'offerta compresa tra i 50 e i 55 milioni tra parte fissa e bonus. Agenti al lavoro dunque, la sensazione che filtra è tornata a essere votata all'ottimismo, mentre il giocatore dopo aver chiesto senza successo alla Juve di poter restare è ora nuovamente convinto ad accettare il progetto di Pep Guardiola.



I BLITZ – I vari blitz di Fabio Paratici in Inghilterra degli ultimi giorni sono così serviti anche per portare avanti questa trattativa, che rimane fondamentale per gli equilibri di bilancio del club bianconero. Tra un intrigo Dybala-Lukaku, un Kean all'Everton e tanti altri affari apparentemente di secondo piano, ecco che il nome di Cancelo non è mai uscito dalla lista dei giocatori in vendita. E ora la lunga trattativa col City sembra finalmente in discesa.