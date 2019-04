Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Beppe Marotta ha incontrato Mino Raiola per Moise Kean all'Inter. "Inter su Kean", titola il quotidiano. "Marotta incontra Raiola e prova il colpo per beffare la Juve, prenderlo a costo zero nel 2020 o scambiarlo con Icardi", si legge.