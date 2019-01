Cristiano Ronaldo ha chiuso il 2018 da capocannoniere della Serie A, con 14 gol, uno in più di Krzsztof Piatek, bomber del Genoa. Come sottolinea oggi l'account Twitter ufficiale della Juventus, c'è un incredibile record che appartiene al fenomeno portoghese in questo avvio di stagione: "Ronaldo ha effettuato 6.6 tiri in media a partita in campionato: dalla stagione 2004/05 non solo si tratta di un primato, ma con distacco: almeno 2.5 tiri in più in media di qualsiasi altro giocatore nella competizione".