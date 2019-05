Gonzalo Higuain potrebbe clamorosamente tornare alla Juventus. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando come Maurizio Sarri sia ancora molto legato al Pipita: dovesse essere lui il nuovo allenatore dei bianconeri per il dopo-Allegri essendo in piena corsa con Simone Inzaghi, valuterebbe seriamente di riprendere Higuain facendolo rientrare dal prestito al Chelsea.