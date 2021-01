Daniele Rugani può davvero passare al Toro, almeno fino a fine stagione. E' questa la soluzione che il difensore ha accettato per interrompere in anticipo la parentesi al Rennes, dove anche a causa di qualche infortunio non ha di fatto mai giocato. I francesi non lo riscatteranno e vorrebbero puntare subito su Nicolas Nkoulou, che non rinnoverà col Toro: il conguaglio sarebbe la copertura dell'ingaggio di Rugani fino a fine stagione. Con il placet della Juve.