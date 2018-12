La sfida di mercato col Barcellona è ormai lanciata su più tavoli per quel che riguarda la Juventus. Da mesi ormai il duello è rivolto al futuro di Matthjis de Ligt dell'Ajax, le ultime mosse del Barcellona (vedi Murillo) rimandano il tema alla prossima stagione, quanto basta alla Juve per avere il tempo di valutare la giusta offerta da presentare all'Ajax e non soltanto al giocatore. Proprio i passi in avanti della Juve per De Ligt hanno convinto i blaugrana a inserirsi anche per un altro obiettivo dei bianconero: Jean-Clair Todibo, che sembrava ormai in pugno a Paratici.