Juve, ancora due sforzi, fondamentali per non perdere ulteriore contatto dall'Inter. Ma tra Frosinone e Roma è previsto anche un minimo turnover. In Ciociaria, per esempio, Max Allegri pensa a dare un turno di riposo a Federico Gatti, che è pure diffidato, per poter contare su di lui senza alcun dubbio contro la fisicità di Romelu Lukaku nell'ultima dell'anno. Al suo posto probabile il ritorno di Alex Sandro con Danilo sul centodestra e Gleison Bremer in mezzo.