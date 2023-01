Dopo quelle di Edoardo, Gianni e Umberto, è arrivata ai titoli di coda anche la Juventus di Andrea, il quarto Agnelli a capo del club di famiglia, che. Il vecchio CDA bianconero resterà in carica in regime di prorogatio fino al prossimo 18 gennaio, giorno in cui subentrerà il nuovo board, ma di fatto il congedo dell’ultimo Agnelli è avvenuto durante l’ultima assemblea degli azionisti. Dopo l’ennesimo ciclo di vittorie, ma anche nel pieno di una tempesta giudiziaria abbattutasi sulla società e della quale Andrea non è proprio del tutto esente da colpe.Quando l’ultimo Agnelli - dopo papà zio e nonno - decise di rimettersi a capo della società, la Juventus era appena riemersa da un’altra tempesta perfetta: quella di Calciopoli.(9 titoli nazionali, 5 coppe Italia e altrettante Supercoppe)(perse).L’uomo da trenta milioni di euro l’anno, capace sì di alzare il tasso tecnico della squadra ma anche di far sfondare i bilanci, soprattutto se ti capita tra capo e collo il meno prevedibile degli imprevisti: il covid 19. In grado di mettere in ginocchio il mondo intero, e di conseguenza pure la Juve, con zero incassi e CR7 da pagare.Per cercare di sopravvivere. Praticamente, un disastro. Inevitabile la rimozione dell’intero cda, seppur presentata al pubblico come assolutamente volontaria da parte degli stessi membri. La fine è arrivata, Agnelli si augura sia vincente.